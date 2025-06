"Rifiuti, basta Hera. Serve un’altra strada"

"Ripubblicizzare il servizio dei rifiuti urbani è possibile". A dirlo sono i rappresentanti del Forum Ferrara Partecipata e di Rete Giustizia Climatica, che si rivolgono all’amministrazione comunale per un tema che dal 2017 non ha più risposte. Da quando è scaduta la concessione, otto anni fa, Hera continua infatti a gestire in proroga il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

"E’ venuto il momento di decidere quale sarà il soggetto che dovrà gestire questo servizio negli anni futuri – spiegano i delegati –, appare sempre più chiaro che l’amministrazione intenda procedere a svolgere una gara, ma il risultato sarebbe pressoché scontato con Hera che continuerebbe a farlo per i prossimi 15-20 anni. Per noi si può percorrere un’altra strada, che è quella della ripubblicizzazione: dar vita ad un’azienda totalmente pubblica, di proprietà del Comune, costruendo meccanismi di partecipazione alle scelte di fondo da parte dei lavoratori e dei cittadini. Ci sono diverse realtà che già lo hanno fatto. Restando in Emilia-Romagna è il caso di Alea, a Forlì, che oggi presenta i risultati migliori in regione in termini di diminuzione dei rifiuti prodotti e di riciclaggio degli stessi".

Due giorni fa le associazioni hanno presentato in Comune una petizione, su cui sono state raccolte 372 firme, per il "coinvolgimento dei cittadini nella discussione e nelle scelte sulla gestione dei rifiuti per arrivare alla ripubblicizzazione del servizio, alla modalità di raccolta tramite il sistema porta a porta e allo studio per il dimezzamento della capacità produttiva dell’inceneritore di Ferrara". E nel consiglio comunale di lunedì, su proposta de La Comune di Ferrara e del Movimento 5 Stelle, la giunta sarà sottoposta ad un "question time" per aggiornare sullo stato delle cose. Un argomento su cui da troppo tempo vige il silenzio e che invece andrebbe riaffrontato.

"Basterebbe la volontà politica di uscire dalla sudditanza di Hera – concludono i rappresentanti delle associazioni –, crediamo ci sia la necessità che l’amministrazione dia risposte su questo tema che da quasi dieci anni non viene più toccato".

Jacopo Cavallini