"Rifiuti, cambiare sistema costa 15 milioni"

di Federico Di Bisceglie FERRARA Se il Comune volesse cambiare sistema di raccolta dei rifiuti dovrebbe spendere circa quindici milioni di euro. Sì, tutto vero. Questo è tra i dati più salienti che emergono dallo studio di fattibilità che il Comune ha elaborato assieme a un’équipe di studio dell’Università di Ferrara. Specifichiamo meglio il dato. Nel report viene simulata un’ipotesi, ossia che l’Ente si doti di una propria società in house per la raccolta dei rifiuti e che dunque il servizio non venga più affidato a Hera. Il fabbisogno economico, che tiene conto anche dell’acquisizione di attrezzature e mezzi operativi, oscilla appunto tra i 13,5 e i 15,8 milioni di euro. Si è stimato che di questi almeno tra i 4,4 e 5,2 milioni di euro dovranno essere coperti dal Bilancio del Comune, la restante parte tramite indebitamento a breve e a lungo termine. Il report. "Lo studio – così l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – è l’esito di un percorso iniziato nel 2018, quando, a seguito di una proposta di delibera popolare approvata, Atersir venne incaricata di predisporre uno studio di fattibilità per il passaggio alla gestione in-house del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune. Anche a fronte delle richieste...