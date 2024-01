Rifiuti, Clara in provincia. Atersir affida il servizio

Il 27 dicembre scorso è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del servizio gestione rifiuti urbani nel territorio di 19 comuni della nostra provincia (Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignano, Vigarano Mainarda, Voghiera) tra Atersir, ente affidante e clara Spa, società pubblica partecipata al 100% dai comuni elencati. Il servizio è affidato, a partire dal primo gennaio 2024, per quindici anni secondo il modello gestionale dell’in house providing, coinvolgendo un un bacino d’utenza che conta quasi 120mila utenze domestiche e 13mila non domestiche, su un territorio di quasi duemila chilometri quadrati in cui vivono circa 190mila persone. L’importo economico dell’affidamento ammonta a 761 milioni per i quindici anni di durata del servizio.

L’Agenzia, preso atto della volontà politica dei sindaci del territorio - espressa in più delibere sia del Consiglio locale di Ferrara sia del Consiglio d’ambito - a seguito di approfondita istruttoria dei documenti forniti dall’Azienda che ha trovato sintesi nelle Relazioni ex art.14 del D.Lgs. 201/2022, ha potuto certificare che sussistono le condizioni economiche, tecniche e le opportunità socio-territoriali per confermare la gestione in house a Clara Spa. "Con il completamento di questa procedura - dichiara il direttore di Atersir Vito Belladonna - sono 12 i bacini gestionali in regione nei quali è vigente un affidamento del servizio rifiuti da parte della nostra Agenzia Atersir, in quanto ente affidante; si aggiungono quelle relative al servizio idrico che hanno riguardato le province di Rimini e Reggio e a breve quella di Piacenza. Si è trattato di percorsi tecnici e amministrativi complessi che hanno prodotto nei vari territori interessati l’insediamento di un gestore industriale (pubblico o società a controllo pubblico quotate) per un periodo superiore a 15 anni, potendo così garantire stabilità, occupazione, investimenti, qualità del servizio e costi efficienti". "Il lavoro e il senso di responsabilità dei sindaci, sia all’interno di Atersir sia nell’Assemblea dei soci e nel CdA di Clara - commenta il Coordinatore del Consiglio Locale di Atersir Daniele Garuti, Sindaco di Poggio - hanno consentito di conseguire questo primo importante obiettivo".