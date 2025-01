"Rifiuti, costi alti e pochi servizi. Scatta la protesta contro Clara"

"Costi alti e disservizi", scatta la protesta di Orgoglio Centese contro Clara. Sabato alle 10 si terrà la manifestazione organizzata dalla consigliera di minoranza Elisabetta Giberti (Orgoglio Centese) da sempre attenta all’argomento rifiuti e amministratrice della pagina social Cassonetto Centese.

"La protesta si svolgerà fronte al centro di raccolta, che al mattino è aperto e si trova dietro alla sede di Clara – dice Giberti – è per dare un segnale chiaro rispetto la stanchezza dei cittadini che sono esausti dopo quasi 9 anni di mala gestione del servizio, al costo più alto dell’Emilia. A fronte di pochissimi servizi ottenuti, come ad esempio la raccolta olio di territorio sempre negata dalla precedente amministrazione, è abbastanza chiaro che l’azienda partecipata comunale non tiene conto delle esigenze del territorio. Sono diverse le mancate raccolte, terrificanti le risposte che ricevono i cittadini e imbarazzante le decisioni prese a senso unico senza nessun tipo di confronto con il territorio".

E spiega. "Le richieste sono diverse – prosegue – il ritorno al cassonetto stradale come Bologna e Modena che stanno dismettendo il porta a porta a causa dei disguidi ad esso correlati, la richiesta dell’unificazione servizi a Cento città con raccolta settimanale di tutti i tipi di rifiuti, fino a quando non si arriverà al cassonetto, la diminuzione dei costi tariffari, riducendo sprechi, benefici aziendali e premi produzione dirigenziali e dei quadri, la presa in carico dei disservizi da parte del comune ed iniziare con le denunce ad ente preposto per verificare possibilità di interruzione affidamento senza penale. Poi si chiede anche di non perdere servizi e lavorare perché siano capillari nel territorio. Un esempi è la distribuzione sacchi presso tabaccai.

Una manifestazione per chiedere al comune che sia valutato seriamente anche il cambio del gestore se non si prenderanno in considerazione i punti precedenti. No alla tariffa puntuale, no alla tariffa aggiuntiva raccolta verde, il ripristino del ritiro degli ingombranti condominiale, l’eliminazione dei costi su ritiro ingombranti e limitazioni per ridurre gli abbandoni e infine, la pulizia periodica sotto e attorno alle campane del vetro e al bidoni presenti su territorio, poiché sono in condizione indecenti".

E dice che le soluzioni esisterebbero. "Controllare i disservizi e iniziare a denunciare all’ente regionale preposto ogni disservizio e violazione del regolamento della partecipata, per arrivare ad una risoluzione di contratto senza penale nel caso in cui il servizio non venga svolto come territorio richiede – conclude – I cittadini vanno difesi e si possono difendere da una partecipata che ignora le esigenze e crea disservizi. È ora che i sindaci di tutti i partiti smettano di essere più coinvolti nelle nomine, che nella gestione della partecipata e inizino a verificare ogni costo, e inizino ad eliminare questi costi, anziché permettere alla partecipata di eliminare servizi o metterli tutti a pagamento aggiuntivo e alzare le tariffe".

Laura Guerra