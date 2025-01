"Rifiuti e inciviltà in centro". Aumentano le segnalazioni

Bottiglie gettate tra il muretto di palazzo Schiaffino e il ciglio della strada, sacchetti di rifiuti consumati sul posto da chi usa un angolo di cespugli e verde per bivaccare, mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, lattine e contenitori di cibo da asporto: è quanto appare in questi giorni in via Felice Cavallotti, nel tratto di strada più vicino a via Bonatti. Non è la prima volta. Un tratto di strada, sul quale si affacciano le case, utilizzato, nella parte più buia, da chi nella notte decide di ‘bere’ e ‘mangiare’ all’aperto lasciando un tappeto di schifezze. Sono le vie più centrali, quelle che portano a piazza Garibaldi e viale Repubblica. Angoli di paese la cui tranquillità viene sporcata dall’inciviltà di pochi. Rifiuti coperti solo quando le auto sono parcheggiate. La pulizia del ciglio e dei marciapiedi infatti non è scontata e non è un atto dovuto, mentre la strada viene pulita regolarmente, dai mezzi appositi una volta la settimana. Comportamenti che costringono l’amministrazione comunale ad intervenire, impegnando forze e sforzi.

La rabbia dei residenti si fa amarezza. Spesso le segnalazioni avvengono sui social e puntualmente l’assessore Marco Vincenzi, che ieri non era raggiungibile al telefono, risponde ai cittadini e interviene. Ma c’è anche un numero di telefono dedicato. Sono atti di inciviltà che ledono l’immagine di un paese che della cura del verde e del decoro urbano ne ha fatto un impegno. Gesti che pesano sulle tasche dei cittadini e sul lavoro di chi, per il Comune, è costretto a pulire la sporcizia dei maleducati. Succede spesso anche al Parco Urbano.

"In questi giorni nessuno è venuto a pulire – segnalano i residenti – ma il problema è che queste cose non dovrebbero succedere e invece si moltiplicano. Chi immonda una strada pubblica dovrebbe essere punito". Nonostante gli sforzi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto dell’ambiente, molte persone continuano a mostrare comportamenti incivili, lasciando rifiuti in strada, nei parchi e in altre aree pubbliche. Situazioni che danneggiano il paesaggio e forse anche la salute pubblica. Per affrontare questo problema, il Comune di Bondeno ha attivato diverse iniziative. Le squadre di cantonieri, composte da dipendenti comunali, sono impegnate quotidianamente nella pulizia delle strade e nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Questi professionisti lavorano instancabilmente per mantenere il territorio in ordine. Ma il loro lavoro non basta. In collaborazione con Clara, la società di gestione dei rifiuti, il Comune di Bondeno garantisce un servizio di raccolta e promuove campagne di sensibilizzazione. Un altro aspetto fondamentale è il contributo dei volontari. Basti pensare al lavoro egregio che fa Plastic Free. Diverse associazioni locali si sono mobilitate per organizzare giornate di pulizia, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Ma l’inciviltà continua.

Claudia Fortini