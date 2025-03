"Rifiuti, è sbagliato il metodo ’porta a porta’ in un centro così bello"

Caro Carlino,

di recente sono ritornato a vivere a Ferrara (specifico che non sono ferrarese ma di Merlara, in provincia di Padova), e purtroppo ho constatato che in una zona del centro di Ferrara è stato attuato il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, che è sbagliato dato che i cittadini sono costretti a tenersi i rifiuti in casa, prima di metterli davanti alle abitazioni, e ciò è antigienico. Tale sistema poi è antiestetico, poiché vedere i sacchi delle immondizie nel centro di Ferrara, una fra le più belle città d’Italia, rovina la bellezza delle vie del centro storico. In una mia petizione (articolo 50 della Costituzione della Repubblica Italiana), alla Camera dei Deputati, chiesi, nel 2023, che venisse approvata una legge che obbligasse i comuni che hanno tolto i cassonetti per i rifiuti indifferenziati di rimetterli, accanto ai contenitori per la raccolta della carta, della plastica e del vetro e delle lattine. Grazie e saluti, Giovanni Bello

* * *

LA GUERRA IN UCRAINA E IL TENTATIVO DI PACE ALLA CASA BIANCA

Caro Carlino,

in Ucraina c’è una guerra da oltre tre anni, la Russia vuole tenersi i territori occupati mentre il governo ucraino vuole il ripristino delle frontiere alla situazione precedente l’invasione. Trump aveva assicurato che in una settimana avrebbe riportato la pace se fosse stato eletto e, in questi giorni, ha sfoderato la sua tattica: convocato Zelenski alla Casa Bianca, gli ha esposto il suo piano, lasciare i territori occupati alla Russia, sfruttamento delle materie prime ucraine nella disponibilità degli U.S.A. e la pace è assicurata (ma siamo sicuri che la Russia avrebbe accettato queste condizioni capestro?). Quel prepotente di Zelenski non ha accettato ed è stato indicato come guerrafondaio. Se Trump avesse fatto alla Russia la proposta in senso inverso, cioè lasciare i territori occupati e rientrare nei propri territori, forse il guerrafondaio sarebbe stato Putin? Penso che la proposta di Trump la si poteva fare anche senza la carica di presidente degli Stati Uniti, di contro c’è che la proposta lo ha aiutato nella corsa alla Casa Bianca. Giancarlo Vicentini