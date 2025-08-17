Rifiuti, è tolleranza zero. Maxi multe a chi sgarra

Pene più severe contro chi abbandona rifiuti e insudicia l’ambiente. Lo stabilisce il testo approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, ovvero il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi”, il quale ha inasprito una serie di aspetti, come i roghi di rifiuti o la spedizione illecita degli stessi. Allo scopo di fronteggiare varie emergenze a livello nazionale e, al tempo stesso, rispondere a una richiesta derivante dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra le novità di spicco del provvedimento, anche le sanzioni per coloro che vengono sorpresi a gettare da un veicolo oggetti, cartacce o mozziconi, per esempio. Per questi, oltre alla sanzione, potrebbe scattare la sospensione della patente di guida.

Accanto all’inasprimento delle sanzioni per casi di questo tipo, il pugno di ferro nei confronti degli abbandoni di rifiuti continuerà a procedere con sanzioni da 1.500 a 18.000 euro per i privati; in caso di abbandono da parte di una impresa la sanzione diventa penale e prevede una ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Dunque, ci sono nuovi strumenti per contrastare l’abbandono dei rifiuti, che è un fenomeno tristemente noto in varie parti del territorio nazionale. "L’abbandono dei rifiuti è un argomento già contemplato nel testo unico sull’ambiente – avvertono il sindaco Simone Saletti e l’assessore all’Ambiente Marco Vincenzi –. Ma il contrasto viene organizzato ora in tre livelli successivi, che prevedono via via pene più pesanti per chi si rende responsabile dell’abbandono di rifiuti, in qualche caso anche pericolosi per la salute".

"Le violazioni – aggiunge il comandante della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni – potranno essere rilevate tramite la videosorveglianza, anche mediante telecamere adibite alla sicurezza urbana, senza contestazione immediata dell’infrazione".