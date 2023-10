Rifiuti elettronici, al ’Brindisi’ arrivano i contenitori

Dopo la firma dello scorso maggio, è ora operativo il protocollo tra il Circolo Legambiente Delta del Po e l’Istituto di Istruzione superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi (FE), con il patrocinio e il contributo di Clara spa. Grazie a questa collaborazione, nei giorni scorsi Clara ha consegnato all’Istituto gli appositi contenitori per la raccolta dei Raee (sigla che sta per Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), e contestualmente Legambiente avvierà una campagna di sensibilizzazione rivolta ad alunni, docenti e famiglie. Onnipresenti nella vita quotidiana, i Raee sono una delle frazioni di rifiuto più in crescita a livello globale, con gravi sprechi di risorse e danni per l’ambiente. In questa categoria, ruolo importante è ricoperto dai beni di elettronica di consumo, ovvero i Raee di piccole e medie dimensioni, che spesso finiscono accantonati per anni per poi essere smaltiti in modo improprio. "Esperienze come questa e come quella che abbiamo condotto all’Istituto LC Sabin di Bologna sono fondamentali per far avvenire il cambio di passo necessario verso un’economia circolare – commenta Paola Fagioli, direttrice di Legambiente Emilia-Romagna –. I Raee inseriti nella giusta filiera possono essere una vera e propria miniera urbana di materie rare, spesso estratte ai danni dell’ambiente. L’elettronica di consumo è un problema ambientale della quotidianità che va affrontato a tutti i gradi della filiera a partire dal consumatore: per questo inserire punti di raccolta nelle scuole è fondamentale per aumentare la sensibilità su questi problemi e incentivare il corretto smaltimento, da parte di giovani e adulti". Alfredo Amman, direttore di Clara, riferisce come la società abbia accolto con favore la proposta di Legambiente

