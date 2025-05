Rifiuti, flash mob contro la gestione: "Più coinvolgimento dei cittadini e meno spazzatura all’inceneritore"

Un flash mob per sostenere la ripubblicazione del servizio dei rifiuti a Ferrara. Un’iniziativa messa in atto ieri mattinata dai componenti della rete giustizia climatica Ferrara e forum Ferrara partecipata. L’occasione è stata mirata anche alla raccolta firme per due petizioni proposte dai comunicati. Una prima proposta ha come oggetto il coinvolgimento dei cittadini nella discussione e nelle scelte sulla gestione dei rifiuti per arrivare alla ripubblicazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani. Specificamente alla modalità di raccolta tramite il sistema del ‘porta a porta’ e allo studio per il dimezzamento della capacità produttiva dell’inceneritore di Ferrara. A questa petizione si aggiunge una proposta di deliberazione d’iniziativa popolare rivolta al consiglio comunale. L’oggetto della stessa dovrà prevedere l’orientamento favorevole alla ripubblicizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ferrara ed un approfondimento per realizzare la modalità di raccolta ‘porta a porta’ e dimezzare la capacità dell’inceneritore di Ferrara. "Questa petizione, proposta da Forum Ferrara Partecipata e Rete Giustizia Clilmatica Ferrara-ha ribadito Corrado Oddi referente dei comitati-serve a far presente alle istituzioni quanto sia importante per le cittadine e i cittadini cambiare direzione e imboccare la strada della ripubblicizzazione, a vantaggio della collettività e non più dei profitti delle multiutility. Potrà essere anche di esempio per altre città che vogliano intraprendere lo stesso percorso". Nel merito Oddi aggiunge: "Dar vita ad un’azienda totalmente pubblica di proprietà del Comune di Ferrara, costruendo meccanismi di partecipazione alle scelte di fondo da parte dei lavoratori e dei cittadini. Ci sono diverse realtà che l’hanno fatto: per stare in Emilia-Romagna, è il caso di ALEA, azienda pubblica del Comune di Forlì e di altri 12 Comuni limitrofi, nata nel 2018.

Mario Tosatti