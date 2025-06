Rifiuti, i cassonetti si aprono col badge

È iniziata ieri dal Lido di Volano l’installazione dei nuovi cassonetti intelligenti, che saranno attivi dal 1 luglio, ad accesso informatizzato, legati al progetto ComacchioVale, per l’avvio della conversione del sistema di raccolta rifiuti nei sette Lidi, che passeranno tutti, gradualmente, a un modello misto stradale e porta a porta.

I primi cassonetti installati sono quelli per l’indifferenziato, ma seguiranno quelli per l’umido organico e arriveranno anche nuovi contenitori per il vetro, in sostituzione delle campane verdi.

I cassonetti intelligenti per indifferenziato e umido si aprono tramite l’app Junker o la tessera ComacchioVale, avvicinando lo smartphone con l’app attiva, oppure la card, al lettore del cassonetto. Si aprirà automaticamente l’alloggiamento, dove si potrà inserire un sacchetto fino a 30 litri.