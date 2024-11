Rifiuti, il costo dei ’furbetti’: "Ogni anno 120mila euro"

Contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nei pressi delle isole ecologiche. Secondo Cinzia Gaiani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ad Argenta sarebbero frequenti gli episodi, comprendendo sia la spazzatura di derivazione domestica, ma anche beni ingombranti. "Il fenomeno – è la denuncia contenuta in un’interpellanza – risulta creare preoccupazione tra i cittadini, anche e soprattutto riguardo all’impatto ambientale. Non è solo un comportamento deplorevole, che porta con sé la creazione di zone di degrado urbano attirando animali quali i topi, ma comporta un aggravio dei costi a carico dell’ente e della collettività per interventi di pulizia, raccolta e smaltimento". E’ un fenomeno che impatta eccome sui costi. In risposta all’esponente di Fratelli d’Italia, l’assessore all’ambiente, Nadia Cai, evidenzia che "Soelia quotidianamente esce con due operatori per effettuare attività di raccolta abbandoni e stima una spesa di circa 120 mila euro all’anno per porre un temporaneo rimedio alla mancanza di rispetto per la collettività e all’inciviltà di alcune persone. Per cercare risoluzione al problema negli anni sono state installate telecamere di videosorveglianza ambientale in varie isole ecologiche del territorio comunale ed è in previsione un aumento di tali mezzi. Nel corso dell’anno 2024 da gennaio a fine settembre sono state elevate contravvenzioni per un ammontare di circa 21.0000 euro". Da notare che gli abbandoni "per un territorio peculiare per estensione e conformazione come il nostro, si verificano con maggior frequenza soprattutto nelle zone di confine con altri Comuni (Portomaggiore e in Romagna ndr), i quali attuano la raccolta porta a porta, determinando conferimenti dei loro residenti presso le nostre isole ecologiche, senza dimenticare la presenza della statale 16 strada ad alto transito di persone provenienti da fuori territorio, fattori questi che concorrono all’aumento dell’abbandono dei rifiuti". Per cercare risoluzione al problema negli anni sono state installate telecamere di videosorveglianza ambientale in varie isole ecologiche del territorio comunale ed è in previsione un aumento di tali mezzi. Nel corso dell’anno 2024, da gennaio a fine settembre, sono state elevate contravvenzioni per un ammontare di circa 21.000 euro. Per quanto concerne le campagne di sensibilizzazione, annualmente ne vengono svolte diverse, con una serie di incontri pubblici dedicati e con giornate educative all’interno delle scuole, anche in collaborazione con le associazioni ambientali presenti sul territorio, organizzando inoltre eventi di raccolta finalizzati a informare e rendere consapevoli sui danni dovuti all’inquinamento da abbandono rifiuti.

Franco Vanini