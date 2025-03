Rifiuti, il ’no’ degli stabilimenti : "Non c’è tempo per i nuovi bidoni"

I rifiuti sulla Costa sono un nodo da sciogliere. Le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Anche l’ultimo incontro per modificare la raccolta sulle spiagge, ha sollevato non poche perplessità da parte degli stabilimenti balneari. Alla riunione sono intervenuti Clara, amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Motivo del contendere, i quattro bidoni per ogni stabilimento da collocare nel giro di un mese o poco più. Questi contenitori sostituirebbero le isole ecologiche in strada, vicino ai bagni. Posto che le associazioni e cooperative sono favorevoli a una maggiore raccolta differenziata e al controllo della spazzatura generata dai turisti, i nuovi bidoni, secondo i referenti dei bagni, oltre a essere difficilmente collocabili richiederebbero un permesso del Demanio. Un via libera che non arriverebbe prima di 120 giorni e, partendo adesso, l’ok arriverebbe quasi a fine estate rendendo inutili le nuove disposizioni. Così la dirigente di Cesb Luana Guietti: "Siamo assolutamente favorevoli a una maggiore raccolta differenziata e al controllo della spazzatura creata dal turismo, ma non nascondiamo le nostre perplessità sulle novità proposte. In primis, non sappiamo come posizionare i quattro bidoni perché dovrebbero essere installati davanti ad ogni stabilimento. Sicuramente non sarebbero un bel vedere e ci vorrebbe un’adeguata copertura. In secondo luogo, per posizionare i bidoni e coprirli serve una richiesta al Demanio. Il via libera arriverebbe ben oltre i canonici 120 giorni. Quindi l’estate sarebbe già finita. Inoltre ci hanno detto che il materiale arriverà nel giro di qualche settimana. Insomma, non ci sono i tempi tecnici per portare a termine questa operazione. Abbiamo manifestato le nostre perplessità nel corso della riunione e un dirigente di Clara ha raccolto il mio invito a visitare gli stabilimenti e a organizzare nelle prossime settimane un altro incontro". Anche Gianni Nonnato a nome dei Consorzi dei Lidi di Comacchio analizza le proposte in campo: "Il porta a porta si può organizzare al meglio solo con la collaborazione di tutti. Anche dell’azienda incaricata della raccolta. Negli ultimi anni si è assistito ad un vera e propria dimenticanza in termini di passaggi ai bidoni, in termini di mancati presidi nel controllo degli sversamenti sia nell’abitato al Lido delle Nazioni sia in zona spiaggia. Sempre più lasciata nel più grande ed assoluto degrado e dimenticanza nonostante si stia parlando di un territorio turistico metà anche tutto l’ anno di presenze. Differenziare in un territorio balneare, dove ad ogni settimana si può assistere ad un cambio di persone ognuna proveniente da comuni diversi e con diverse culture collegate alla differenziazione dei rifiuti, diventa ancora più problematico del normale. Farlo in piena estate diventa ancora più difficile ,e pertanto si chiede di poterlo organizzare al meglio al termine di questa stagione balneare. Con la particolarità però di avere un’adeguata sistemazione dei bidoni sempre più fatiscenti maleodoranti e urbanisticamente disposti in maniera del tutto approssimativa rispetto all abitato e alla sua attrattiva turistica. Il territorio merita un adeguato ed attento sistema di racconta differenziata, che solo attraverso la sinergia e l’organizzazione con i privati le attività le istituzioni potrà portare ad un riscontro positivo".

Matteo Radogna