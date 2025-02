Rifiuti, investimento da 16 milioni a Ostellato

Una riqualificazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti industriali per migliorare le percentuali di riciclo e riutilizzo dei materiali. Il gruppo Rmb Spa, una delle principali piattaforme polifunzionali in Europa per il trattamento e il recupero di rifiuti speciali, ha illustrato alla Regione Emilia-Romagna un programma di investimenti, che riguardano anche lo stabilimento emiliano-romagnolo di Ostellato (Ferrara). Il contratto di sviluppo del gruppo Rmb, come fa sapere la Regione, è stato presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per accedere a un contributo pubblico e sul quale la Regione è stata chiamata a esprimere un parere in merito alla coerenza della proposta con la programmazione regionale. Il programma di investimenti presentato da Rmb, complessivamente di quasi 36,4 milioni, prevede oltre 16 milioni destinati al sito di Ostellato specializzato nel recupero di rifiuti non pericolosi, nella frantumazione di rottami metallici e di veicoli fuori uso. "Questo investimento – commenta il vicepresidente Vincenzo Colla – è una straordinaria opportunità per contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’intera filiera dell’economia circolare in Emilia-Romagna".