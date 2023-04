Rifiuti, la raccolta costa di meno "Risparmi del 5,8% per le famiglie"

di Federico Di Bisceglie

La notizia positiva è che i ferraresi, a seguito dell’applicazione della nuova tariffazione puntuale dei rifiuti, pagheranno meno. Lo ‘sconto’ deriverebbe dal fatto che il Piano economico finanziario (Pef) legato alla raccolta dei rifiuti ha subito un abbassamento di un milione e seicentomila euro. Secondo le stime riportate dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni ieri pomeriggio in commissione, il risparmio sarebbe di circa il 5,8%. Cambia anche la formulazione del piano tariffario che, come ricorda l’amministratore, non dipende dal Comune ma dal consiglio locale di Atersir. A ogni modo il pressing dell’amministrazione sarebbe indirizzato a un riequilibrio della formulazione tariffaria per arrivare a un punto di equilibrio tra la parte fissa e la parte variabile. Nel nuovo regolamento, che abroga quello precedente (metodologia scelta ad hoc dal Comune), ci saranno tre componenti. La quota fissa, la quota variabile base e la quota variabile normalizzata. Tra le modifiche più significativa, al di là appunto del risparmio sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, riguarda la rateizzazione degli importi. "Una misura – spiega Balboni – che tiene conto del contesto in cui ci troviamo e che interverrà in particolare nei contesti di fragilità economica. Un sistema, quello delle rateizzazioni, che tenendo conto dei tassi Bce, nel complesso converrà all’utenza". In fase di avvio anche una sperimentazione (sempre compresa nel nuovo regolamento) che darà gambe al piano dei "netturbini di quartiere" per garantire, rimarcano Balboni e Alessio Stabellini (dirigente del Comune, settore Ambiente), "una maggiore pulizia, in particolare nel centro storico". L’annuncio di questo piano per pulizie e raccolte extra è in qualche modo la risposta alla sollecitazione lanciata dal consigliere del Pd, Davide Nanni nel corso della discussione sulla delibera. Il capogruppo dem Francesco Colaiacovo dal canto suo richiama l’attenzione al tema del risparmio "in particolare per i nuclei composti da poche persone". Se anche su questo punto arrivano rassicurazioni, a pungolare l’amministrazione è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Tommaso Mantovani che spinge per "una valutazione seria sulla fattibilità di un servizio di raccolta rifiuti in house". Anche di questo, si parlerà nella discussione in Consiglio Comunale, la prossima settimana.