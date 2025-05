Rifiuti, la raccolta futura cambierà. Ecco il nuovo ufficio per informarsi

Da oggi è operativo a Porto Garibaldi un nuovo ufficio dedicato a “Comacchio Vale”, il progetto che porterà, entro la fine del 2025, all’introduzione di un sistema di raccolta dei rifiuti più uniforme, moderno e sostenibile in tutto il territorio comunale di Comacchio. Il nuovo ufficio si trova in viale dei Mille 12 e sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 13, per offrire assistenza e informazioni a tutti i cittadini interessati a conoscere le novità del sistema di raccolta.

Gli utenti Clara regolarmente iscritti al servizio potranno inoltre ritirare, in caso di necessità, i sacchi per la raccolta porta a porta e l’eventuale tessera per l’apertura dei nuovi cassonetti intelligenti (che saranno comunque apribili tramite l’applicazione Junker per Clara), e fare richiesta del bidone carrellato per la raccolta del verde. Il conferimento delle frazioni differenziate (carta/cartone e plastica/lattine) potrà essere fatto con qualsiasi sacco per la raccolta differenziata, purché semitrasparente.

L’ufficio sarà presidiato in collaborazione con la Cooperativa Brodolini, partner operativo del progetto per i prossimi otto anni. Sempre dal 31 maggio, e per tutti i fine settimana fino al 13 luglio, sarà attivo un secondo punto informativo temporaneo al Lido di Volano, allestito nell’area verde tra via Vigna e via Germani. Anche qui sarà possibile ottenere materiali e supporto.