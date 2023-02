Rifiuti, la svolta che non va giù "Associazioni, accuse infondate Sono state subito coinvolte"

di Federico Di Bisceglie

Respinte al mittente tutte le accuse. L’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni, non ci sta. "Le accuse che sono arrivate dagli ambientalisti e dalla Rete della Giustizia climatica sullo studio di fattibilità per ripubblicizzare il servizio di raccolta dei rifiuti sono infondate". Riavvolgiamo il nastro. Qualche giorno fa l’amministrazione rende noti i primi stralci dello studio, commissionato all’ateneo estense, per valutare l’impatto (in termini di costi e benefici, anche e soprattutto sotto il profilo economico) di un’eventuale riconversione del sistema rifiuti. Il dato saliente che è emerso ha sei zeri. Sì, costerebbe 15 milioni di euro realizzare una nuova società del Comune, in house, per la raccolta. Ma il punto contestato dai comitati non è tanto questo. Piuttosto, gli ambientalisti lamentano il "mancato coinvolgimento delle associazioni prima della presentazione dello studio di fattibilità". Dal canto suo Balboni respinge le accuse e dà la sua versione dei fatti. "Avevo detto alle associazioni – precisa l’assessore all’Ambiente – che sarebbero state coinvolte e che avrei dedicato loro un momento di approfondimento sui primi esiti dello studio di fattibilità commissionato a Unife. Peraltro ho precisato loro che avrei convocato un apposito momento, anche in seno a una commissione consiliare, per approfondire questo tema. Eppure, non è stato sufficiente e addirittura vengo tacciato di non averli convolti, quando in realtà sono il primo a volere una condivisione con il tavolo dei rifiuti". Specie a fronte di un tema complesso come quello di un’eventuale nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Stando a quanto specificato dall’assessore nel corso della presentazione "lo studio + l’esito di un percorso iniziato nel 2018 quando, a seguito di una proposta di delibera popolare approvata, Atersir venne incaricata di predisporre uno studio di fattibilità per il passaggio in-house del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti. La cifra così elevata per ‘abbandonare’ l’attuale sistema misto è determinata da una serie di fattori. Primo fra tutti il fatto che il Comune dovrebbe costituire una nuova società e acquisire tutti i mezzi per assolvere alla funzione. Oltre a rescindere il contratto con Hera. Attualmente, sul tavolo, c’è solamente lo studio di fattibilità. A questo punto la discussione si sposta sul piano politico. "Non è escluso – spiega Balboni – che la volontà del Consiglio Comunale, che è sovrano, possa propendere per un cambio di marcia rispetto all’attuale sistema di raccolta rifiuti e adottare una nuova raccolta in-house". Insomma ora, la parola, passa al Consiglio Comunale. E ci sarà da discutere.