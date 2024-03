Rifiuti, l’ecomobile continua il servizio

COMACCHIO

A fine marzo l’Ecomobile Clara, servizio itinerante per i piccoli rifiuti particolari, cesserà il servizio in dodici dei quattordici comuni nei quali era attivo. A partire dal prossimo mese di aprile, infatti, resterà disponibile solo nei comuni di Comacchio e di Codigoro. A darne conto comunicazione è la stessa società Clara, spiegando le ragioni della scelta operata: "Attivato alcuni anni fa per supportare la raccolta differenziata nelle località del medio e basso ferrarese sprovviste di stazioni ecologiche, il servizio ha visto ridurre via via nel tempo l’affluenza degli utenti, fino a risultare oggi sottoutilizzato, superato dalla rete capillare di Centri di raccolta intercomunali presenti in tutto il territorio servito da Clara, dove oltre a piccoli elettrodomestici, oli esausti e altri piccoli rifiuti, è possibile conferire ingombranti, grandi quantità di verde, inerti e molto altro". Però, come viene confermato dalla società, il servizio itinerante Ecomobile resterà disponibile a Comacchio e nei suoi Lidi, in ragione soprattutto della vocazione turistica di queste località, e nel comune di Codigoro, dove gli stazionamenti dell’Ecomobile rimarranno confermati fino al completamento del nuovo Centro di Raccolta rifiuti. Il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche ed è accessibile solo agli utenti del comune in cui il mezzo staziona.