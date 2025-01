Rifiuti, monta la rabbia dei residenti: "Sacchi dell’umido rotti e ‘scaduti’"

Tante le proteste dei cittadini di Codigoro nei confronti di Clara in questi ultimi giorni, palesate sui social con ridde di commenti sulla società incaricata di effettuare la raccolta dei rifiuti. Sul banco degli imputati i sacchetti destinati a contenere l’umido distribuiti dal personale di Clara in questo periodo, il passaggio della raccolta per il ritiro dell’indifferenziato da una volta la settimana a due e l’esposizione di un bidone grigio con indicata la sigla ‘Pn’ per i pannoloni che violerebbe la privacy. "Lunedì scorso ho ritirato i sacchi dell’umido per la fornitura di quest’anno – scrive ad esempio una residente –. Ne ho aperti parecchi e tanti si sono rotti, ho controllato la scadenza e mi sono accorta che sono scaduti a ottobre/novembre 2023". "Tutti i pacchi ricevuti l’anno scorso li abbiamo buttati perché o si rompevano mentre li aprivi oppure erano in briciole, come già un rotolo di questa nuova fornitura". "Continuano a tagliare servizi e aumentare bollette – aggiunge un altro codigorese –. E i sindaci? tutti zitti", mentre c’è chi si lamenta dell’"impossibilità" di contattare l’azienda. A tutto questo si aggiungono le lamentele per l’abbondano di sacchi sui marciapiedi, per mano di maleducati, che, oltre al degrado, "impediscono in alcuni casi il transito di pedoni. Le mamme coi passeggini e i disabili in carrozzina sono costretti a passare sulla carreggiata dove transitano le auto".

Sulla questione interviene il presidente di Clara Annibale Cavallari. "Purtroppo c’è stato un errore di consegna nei sacchi destinati alla raccolta dell’umido e siamo pronti a ridarne di nuovi che, proprio perché biodegradabili, durano solo un anno – spiega –. Sul passaggio da 7 a 15 giorni per la raccolta dell’indifferenziato due sono state le motivazioni. Primo, c’era l’esigenza di omogeneizzazione con gli altri Comuni lo stesso periodo dei 15 giorni. Secondo, questa scelta ci aiuta a ottenere piccoli ma importanti risparmi. I sacchi erano quasi sempre mezzi vuoti nel ritiro settimanale e se ci sono esigenze particolari, come persone con lettiere o altro, basta fare la richiesta e valuteremo la miglior soluzione". Infine per i bidoni con la scritta ‘PN’ per la raccolta di pannoloni "la segnalazione può essere vera e anche in questo caso faremo approfondimenti".

cla. casta.