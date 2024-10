Rifiuti nei bidoni ’proibiti’. Scattano denunce e multe

SCORTICHINO

Individuati dalle telecamere mentre scaricavano dal camion scarti di lavorazione d’azienda che non avrebbero potuto confluire nel Centro di raccolta Clara di Scortichino, riempendo addirittura fino all’orlo ogni cassonetto disponibile. Sono stati ripresi e individuati grazie alle telecamere del centro di raccolta, segnalati prontamente dagli operatori di Clara e identificati dagli agenti della polizia locale. Per loro è scattata una sanzione amministrativa di 104 euro a testa. Resta la considerazione amara di un atto di inciviltà che ha tra l’altro messo fuori uso, fino alla pulizia, l’intero centro raccolta. I cassonetti erano infatti tutti pieni del materiale che i due uomini avevano scaricato dal camioncino e gli addetti hanno dovuto ripulire tutto per riportare il centro a regime. E’ successo nei giorni scorsi. L’impianto di videosorveglianza li ha ripresi mentre conferivano in maniera del tutto inappropriata rifiuti aziendali all’interno dell’isola di flessibilizzazione. Da qui la tempestiva segnalazione degli addetti di Clara agli agenti della Polizia locale. Nel giro di poche ore i due individui sono stati identificati e, successivamente, multati.

La modalità con cui tale irregolarità è stata individuata e sanzionata è soltanto una delle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale e dal corpo di Polizia locale per contrastare gli abbandoni illeciti, i conferimenti non corretti e i reati ambientali. Infatti, con l’ausilio delle fotocamere ambientali connesse a un software specifico, con il prezioso aiuto degli ispettori ambientali, con la collaborazione dai centri di raccolta di Clara e anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, il contrasto agli abbandoni sta diventando sempre più mirato ed efficace. Ogni abbandono viene attentamente esaminato per cercare di ottenere elementi utili a rintracciare i responsabili, e le fotocamere ambientali – le cosiddette "fototrappole" – risultano estremamente utili anche in virtù della possibilità di essere continuamente spostate in vari punti del territorio. Ma non solo gli abbandoni vengono contrastati: anche i conferimenti non corretti presso i centri di raccolta o le isole di flessibilizzazione possono essere passibili di sanzioni. I centri e le isole del Capoluogo e di Scortichino devono infatti essere utilizzati dai cittadini in maniera propria, seguendo i regolamenti dedicati. Poi chiunque, se interessato, può contattare il comando della Polizia locale per seguire i corsi per diventare ispettore ambientale, dando così una mano "dal basso" alle azioni di contrasto e prevenzione degli abbandoni.

cl.f.