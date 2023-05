Rifiuti, nuove tariffe Ok unanime al piano in commissione "Risparmi fino al 10%"

di Federico Di Bisceglie

La nuova composizione della tariffa rifiuti ottiene il via libera dalla commissione all’unanimità. Ora manca solo il passaggio della delibera in Consiglio Comunale, lunedì prossimo. Semaforo verde, dunque: l’altro giorno in Aula la maggioranza è riuscita ad allargare il suo perimetro "per il bene dei cittadini".

Di cosa parliamo? Le novità presentate dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni sono essenzialmente tre. In termini economici, la più interessante, riguarda le tasche di famiglie e imprese. "Avendo ridotto il Piano economico-finanziario, non a detrimento dei servizi – tiene a specificare l’amministratore – abbiamo ottenuto un piano tariffario che permetterà a famiglie e imprese di risparmiare in bolletta circa un 10% rispetto a quanto è stato speso fino a oggi". Il tutto è dovuto a "prassi virtuose che, come comune, abbiamo messo in atto".

Tra l’altro l’amministrazione ha recentemente chiesto un riconteggio delle bollette ad Atersir che ha riconosciuto un maggiore esborso da parte dei cittadini. Di qui, il conguaglio alle famiglie (e alle imprese) che avevano versato di più. La seconda notizia positiva riguarda la composizione della tariffa stessa. "Con questo nuovo regolamento – scandisce Balboni – eviteremo che la tassa dei rifiuti, come è stata fino a oggi, sia una sorta di patrimoniale. Dunque abbiamo lavorato affinché, per la prima volta, a prevalere nella formulazione tariffaria fosse la parte variabile anziché quella fissa".

La parte fissa è quella legata ai metri quadrati dell’abitazione a cui la bolletta fa riferimento, mentre la parte variabile riguarda i consumi effettivi. Il riequilibrio prevede un peso del 53% per la parte variabile, mentre il 47% per la parte fissa. Il terzo elemento positivo riguarda l’introduzione di maggiori servizi a fronte, come detto, di un risparmio da parte dei cittadini. Tra le novità, Balboni ha annunciato l’avvio imminente della sperimentazione del ‘netturbino di quartiere’.

"Un progetto – spiega Balboni – che abbiamo immaginato in particolare per garantire la tutela e il decoro delle vie del centro più frequentate dai turisti". Ma non sarà, comunque, un servizio circoscritto alle zone più centrali, bensì si articolerà in tutta la città. Il piano dei netturbini di quartiere dovrebbe partire nel giro di poche settimane. Ad ogni modo il via libera definitivo dovrà arrivare dal Consiglio Comunale, lunedì prossimo. Balboni, comunque, anche alla luce dell’esito del dibattito in Commissione, si dice abbastanza fiducioso.

"Dal dibattito in Commissione – argomenta l’assessore – è emersa la volontà comune e trasversale di andare verso l’approvazione di un regolamento che possa far risparmiare i cittadini e che possa garantire un servizio efficace". Cittadini e aziende, attraverso questa nuova formulazione tariffaria, risparmieranno circa il 10%. Si parla, in termini assoluti, di una cifra che surclassa abbondantemente il milione di euro. In effetti, è un buon motivo per trovare un punto di sintesi tra maggioranza e opposizione.