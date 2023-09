Rifiuti pericolosi in azienda, imprenditore denunciato dai militari

Ennesimo servizio di controllo straordinario del territorio messo in campo dai Carabinieri di Argenta e Fiscaglia. Nel pomeriggio di lunedì scorso i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore coadiuvati dal N.A.S di Bologna, dal N.I.L di Ferrara e dalla stazione Forestale di Portomaggiore hanno messo in fila una serie di controlli a tappeto per prevenire e contrastare i reati in generale e in particolare quelli che hanno come peculiarità immigrazione e stupefacenti. Sono stati una trentina i veicoli fermati, con ben 50 persone controllate e tre esercizi commerciali "scandagliati". Dai controlli sono emerse ben sei denunce a piede libero, di persone alla Procura di Ferrara, che non hanno esibito il permesso di soggiorno. Tra queste anche il titolare di un’azienda agricola, trovato con la bellezza di 10kg di rifiuti pericolosi non smaltiti secondo norma. Quest’ultimo è stato sanzionato per un totale di 2mila euro. Ulteriori 2mila euro contestati al gestore di un bar per non essere in regola con l’attestato Haccp. Purtroppo non finisce qua la scia di irregolarità riscontrare, altri due individui infatti sono stasti segnalati alla Prefettura di Ferrara quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno.

J.b.