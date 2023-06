Rifiuti pericolosi in strada, scattano le multe

Pochi minuti, il tempo di percorrere i 3 chilometri di distanza dal luogo dell’abbandono al luogo dove è stata rintracciata la trasgreditrice. È durato veramente pochissimo l’accertamento che ha visto coinvolta domenica mattina una pattuglia delle Guardie Volontarie di Agriambiente intervenute per l’abbandono di una lavastoviglie presso i contenitori destinati ai soli rifiuti umidoorganico situati in via Malamini a Cento, infatti in pochi minuti hanno raggiunto la persona ritenuta responsabile dell’azione illecita.

Le Guardie hanno quindi invitato immediatamente la donna al comando polizia locale di Cento, dove espletano le loro procedure amministrative nell’ambito di una Convenzione, concludendo l’istruttoria e contestando la relativa sanzione per abbandono di rifiuti pericolosi, in quanto gli elettrodomestici sono classificati come Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), oltre a concordare il ripristino dello stato del luogo ed il successivo conferimento al centro di raccolta. Gli agenti hanno elevato una contravvenzione di 300 euro nei confronti della donna. "Un’azione illecita sciocca", commenta il Presidente di Agriambiente Baccino, e aggiunge: "la donna durante la contestazione del verbale, ha prodotto il regolare pagamento della Tari avvenuto proprio ad inizio giugno, quindi una posizione che le avrebbe consentito il ritiro gratuito del rifiuto presso la sua residenza, o comunque l’accesso presso il cdr per un regolare conferimento. Invece dalle sue dichiarazioni è emerso che per mancanza di tempo, e pensando di fare un favore a Clara, ha portato il rifiuto in quel luogo, e di fatto abbandonandolo".

Il vicesindaco Sindaco Salatiello illustra la situazione: "Non è stato l’unico intervento della mattinata condotto dalle Guardie, infatti successivamente hanno poi individuato gli autori responsabili degli altri abbandoni presenti nel luogo. Ancora una volta ringrazio moltissimo le guardie, tuttavia è veramente frustrante notare una cosi scarsa conoscenza dei servizi. Approfitto quindi per fare un appello: In caso di difficoltà rivolgetevi al gestore o al nostro Urp, prima di compiere gesti contrari al decoro, oltre ad incorrere in sanzioni".

Gli fa eco il comandante Balderi: "L’instaurata collaborazione con l’ausilio delle Guardie Volontarie di Agriambiente ha consolidato una procedura di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in ambito di rifiuti, che va ad individuare con certezza gli autori delle azioni illecite".

Laura Guerra