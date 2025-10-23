Rifiuti, rinnovato l’accordo con Plastic Free

Siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Goro e l’associazione Plastic Free per proseguire nella lotta all’inquinamento da plastica. L’assessore all’ambiente Giacomo Pandini, non presente all’atto conclusivo della firma per impegni lavorativi si è speso perché questo accordo si realizzasse. "Questa firma rappresenta un impegno concreto per Goro - ha detto il sindaco Marika Bugnoli - una realtà fortemente legata al mare e alla pesca, proteggere l’ambiente significa tutelare la nostra identità e il futuro delle nuove generazioni. Desidero esprimere un sincero ringraziamento e le mie congratulazioni alla concittadina Irene Turolla, nuovo referente Plastic Free per Goro, per aver accettato con entusiasmo questo ruolo. Il suo impegno rappresenta un esempio positivo di cittadinanza attiva e di amore per il nostro paese, valori che ci rendono una comunità unita e attenta al futuro". Per l’assessore all’ambiente Pandini "sostenibilità non significa solo ridurre i rifiuti, ma costruire insieme ai cittadini una consapevolezza nuova, che parta da gesti quotidiani e responsabili." Il protocollo d’intesa prevede una collaborazione continuativa tra Comune e Plastic Free per promuovere politiche e azioni volte a ridurre l’uso della plastica monouso, diffondere buone pratiche ambientali, organizzare pulizie e passeggiate ecologiche, oltre a campagne di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini. "Sono orgogliosa di questo nuovo ruolo come referente Plastic Free per il mio Comune – ha dichiarato Irene Turolla – un paese di mare, legato alla pesca e alla natura. Proprio per questo dobbiamo impegnarci tutti insieme, per preservare la bellezza".

cla.casta.