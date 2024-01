"Rifiuti, ripensare il sistema della differenziata"

Caro Carlino,

in una bella vetrinetta ho letto il garbato invito dell’Assessore Balboni a tenere pulita la città. Ha ragione! La città è sporca! Vedo ovunque cassonetti di varie dimensioni e di diversa bruttura posizionati in tutti gli angoli più belli della città. In certi giorni poi ci sono tutti i sacchetti della raccolta della carta degli uffici che deturpano ulteriormente il paesaggio. In Ercole I d’Este e piazzette circostanti, in certi giorni i cassonetti, già sporchi, strabordano di spazzatura maleodorante con rifiuti sparsi intorno. Inoltre la nostra pur bellissima piazza è mortificata della troppe disarmonie cromatiche, dalle brutte distese, dalle troppe tende sciatte e diverse. Ferrara potrebbe essere davvero splendida. Invece ha un’aria decisamente trascurata. Si potrebbe fare meglio? Certo, ma non credo che le eleganti esortazioni del nostro Assessore risolvano il problema. I ferraresi pagano già somme significative per la raccolta dei rifiuti e si sobbarcano pure la notevole fatica della raccolta differenziata che, ricordiamolo, comporta un notevole impegno. La nostra poi è una città di anziani che fanno ancora più fatica a destreggiarsi. E’ dunque comprensibile che molti preferiscano abbandonare i sacchetti ai piedi dei contenitori. Il Comune, invece di sollecitare i già vessati cittadini a un comportamento più urbano, dovrebbe cominciare a ripensare in modo serio a al sistema della differenziata.

Una cittadina