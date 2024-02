Rifiuti selvaggi, la stretta. Oltre trecento sanzioni per abbandoni irregolari. Fototrappole, boom di multe

In totale quasi trecento sanzioni e due trasgressori seriali segnalati alla procura per abbandono rifiuti. Sono solo alcuni dei risultati raggiunti sul territorio nel 2023 sul fronte della lotta contro l’abbandono selvaggio di rifiuti. Le segnalazioni giungono da Hera, dalla polizia locale, ma anche dalle associazioni ambientaliste che presidiano il territorio. Il bilancio di queste attività congiunte è stato presentato ieri in municipio. A delineare il quadro sono stati l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, il responsabile del distretto di Ferrara del servizio ambientale del gruppo Hera Sandro Berghi, il comandante della polizia locale Claudio Rimondi e l’ispettore di polizia locale Michele Maietti, oltre alla rappresentante provinciale dell’associazione Plastic Free Laura Felletti Spadazzi.

I numeri nel dettaglio. Nel 2023 sono state elevate 127 sanzioni a seguito di attività di accertatori del gruppo Hera, 108 sanzioni grazie alle fototrappole e altri 36 verbali tra attività di polizia locale, guardie ecologiche volontarie e di Agriambiente, per un totale di 271 sanzioni complessive. Nei primi mesi del 2024 sono state già elevate 32 sanzioni con fototrappole. Queste ultime sono state il principale deterrente adottato nel 2023. Un servizio composto da otto apparecchiature mobili che vengono posizionate sul territorio in base alle esigenze e alle segnalazioni. "L’anno 2023 – ha precisato l’assessore Balboni – è stato molto importante, perché sono intervenute alcune modifiche normative sulla materia e anche sul regolamento Atersir che va a disciplinare sia l’aspetto sanzionatorio sia quello regolatorio. Quello che vorrei ribadire è che l’abbandono di rifiuti è un costo per la collettività. Non è solo un danno ambientale. Rappresenta un danno economico per i ferraresi e per tutte le attività economiche e commerciali del territorio. Infatti ogni anno il recupero di rifiuti abbandonati costa circa un milione di euro. Un costo che poi viene redistribuito e pesa su tutte le bollette dei cittadini, sia che si tratti di utenze domestiche sia di utenze non domestiche. Quindi – ha proseguito l’assessore Balboni – se tutti conferissero correttamente i rifiuti, ognuno di noi pagherebbe una bolletta più bassa circa del 5 per cento".

Multe salate. Nel suo intervento l’assessore ha evidenziato come sia stata apportata una modifica al regolamento comunale, finalizzato ad aumentare la multa nei confronti dei trasgressori e contro l’abbandono dei rifiuti. Nello specifico, la sanzione è passata dall’importo di 104 euro previsto nel 2022 a quello di 200 euro dell’anno scorso. Ovvero, quasi raddoppiata. I rifiuti abbandonati più di frequente son quelli di tipo domestico, ma non mancano gli sversamenti di materiali pericolosi. Fenomeni "che hanno raggiunto quantità impressionanti – aggiunge Balboni – e che, oltre al pericolo, creano problematiche di salute pubblica. Molta soddisfazione esprimo, quindi, per la bellissima sinergia che è nata a livello locale con tutte le associazioni ambientaliste, con Hera, polizia locale e con le realtà con cui siamo convenzionati come Gev e Agriambiente".

Nel mirino. L’utilizzo delle fototrappole ha consentito di individuare e segnalare alla procura due persone che avevano effettuato molteplici abbandoni di materiali vari in via Battistella (foto al centro). "L’ambiente è il termometro di una società – è l’analisi del comandante Claudio Rimondi – in termini non tanto di benessere economico, ma di civiltà che emerge dalla cura nello smaltire i propri rifiuti". In conclusione, il rappresentante del gruppo Hera Sandro Berghi ha ribadito che "chi abbandona rifiuti danneggia l’ambiente, ma anche tutti i cittadini. Perché tutti devono concorrere rispetto alla gestione di rifiuti effettivamente prodotti e chi li produce deve provvedere al relativo conferimento. La grossa fetta di rifiuti che produciamo a Ferrara riguarda scarti differenziati. Questo grazie alla collaborazione dei cittadini e delle imprese".