"Rifiuti, tariffa aumentata. Ora basta: è già molto alta"

CENTO

"Mentre Clara aumenta del 15%, i partiti tacciono ma Orgoglio Centese non ci sta". E’ così che Elisabetta Giberti, Matteo Veronesi, Marco Pettazzoni alzano la voce dopo il consiglio comunale di mercoledì. "Non bastava avere la tariffa rifiuti più alta in Emilia – sottolineano – ora apprendiamo dell’aumento del 15% previsto sul bacino Clara, dove tutti i Comuni, tranne Cento, Comacchio e Codigoro, chiedono di spalmare questo aumento nei tre anni successivi sommandoli ad altri eventuali aumenti non per salvaguardare i cittadini ma perché il voto è prossimo in diversi comuni. Sono di tutte le estrazioni politiche i comuni che hanno preso questa decisione, ma ad oggi mai nessuna decisione che coinvolge quasi tutti i comuni è stata presa per difendere i cittadini da un servizio che continua a registrare inefficienze e per certi aspetti si allontana dalle necessità dei territori". E analizzano la situazione. "Chi vive in questo territorio sa bene quanto i disservizi non siano diminuiti, di quanto i cittadini siano stanchi di cercare di segnalare e spesso vengono ignorati in questa eredità che pesa sempre più sui cittadini dal 2016, sempre più onerosa e sempre meno rispondente alle necessità – concludono – Intanto i comuni soci di Clara non sono ancora stati in grado nemmeno di individuare un CdA, volendo pensar male perché troppo impegnati nel gioco delle nomine che tutti i partiti cercano di fare nelle diverse partecipate. Auspichiamo che la scelta dei componenti del prossimo CdA vorrà premiare competenze specifiche a tutela in primis dei cittadini da un servizio che spesso invece si allontana dai loro bisogni".

A parlare all’indomani della seduta è anche Fratelli d’Italia. "Siamo profondamente contrari a questo incremento di tariffa che in due annualità vedrà un aumento del 15% - dice Alessandro Guaraldi - per i centesi, che pagano già una tariffa tra le più alte di tutta la regione, non possono continuare a vedere intaccato il loro portafoglio senza il minimo aumento di servizi. Cento come può risultare attrattiva se è presente una tassazione così elevata? In particolar modo come possono le frazioni di confine risultare competitive con i comuni e le province circostanti? Cento è tra i comuni più grandi che compongono Clara, è ora di far sentire la propria posizione e tutelare in questo modo le tasche dei cittadini".