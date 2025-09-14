"Rifiuti, un errore l’aumento delle tariffe"

L’aumento delle tariffe dei rifiuti fa ‘alzare gli scudi’ della lista civica d’opposizione ‘ViviAmo Vigarano’ che evidenzia "un’ondata di malcontento tra i cittadini di Vigarano Mainarda, che in questi giorni stanno ricevendo le bollette con un conguaglio inaspettato per l’anno 2025". La decisione, approvata il 30 giugno scorso, era stata oggetto di un acceso dibattito in Consiglio Comunale e ha visto la netta opposizione del gruppo civico "ViviAmo Vigarano".

Lisa Pancaldi e Olao Guidetti, hanno espresso con forza la loro contrarietà, mantenendo fede ad una posizione che, sottolineano "essere sempre stata coerente". Hanno votato contro l’aumento delle tariffe e si sono opposti anche ai bilanci che lo prevedevano. "Riteniamo che queste decisioni non siano giustificate né da un miglioramento del servizio, né da una visione strategica chiara sul futuro dell’azienda" ha incalzato Lisa Pancaldi. La consigliera ha sottolineato come "in un periodo di crescente difficoltà economica per le famiglie, i cittadini siano costretti a sostenere costi maggiori senza ricevere un servizio migliore in cambio. Al contrario – ha aggiunto - le criticità nella gestione quotidiana rimangono, e non si intravedono piani concreti per un’evoluzione positiva".

Il consigliere Olao Guidetti ha invece puntato il dito contro la "mancanza di dialogo con l’azienda di servizi Clara". "Durante la seduta del Consiglio abbiamo posto diverse domande al direttore di Clara – ricorda - ma non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti. In particolare, ha destato scalpore la risposta del direttore secondo cui l’azienda non intende dialogare con un gruppo provinciale, del quale fanno parte numerosi consiglieri comunali, che rappresenta e tutela i cittadini".

La maggioranza ha approvato l’aumento delle tariffe con un voto di 7 a 5, con il sostegno anche di due consiglieri di maggioranza, tra cui il Capogruppo, che hanno invece votato contro. A quel punto i consiglieri di "ViviAmo Vigarano" hanno chiesto più volte al Sindaco e all’Amministrazione di farsi portavoce delle lamentele e delle proposte dei cittadini presso l’azienda: "Ma non hanno abbiamo avuto – dicono - alcun riscontro concreto".

"I cittadini di Vigarano Mainarda hanno il diritto a servizi efficienti e trasparenti, con tariffe proporzionate alla qualità del servizio che ricevono - ha concluso Olao Guidetti. La lista civica "ViviAmo Vigarano" continuerà a rappresentare e a battersi per i diritti dei cittadini". Non sono le uniche voci che si alzano in merito ai servizi di Clara. Da più parti arrivano le lamentele dei cittadini che chiedono una bolletta più chiara.

Claudia Fortini