Rifondazione: "Basta con i subappalti, creano precarietà"

Rifondazione Comunista di Ferrara, esprime "la piena solidarietà ai 50 lavoratori della logistica impiegati presso la VSG di San Giovanni di Ostellato, colpiti da una comunicazione di licenziamento collettivo inviata via Pec il 24 aprile. Questa decisione, che segue la disdetta dell’appalto da parte della multinazionale americana VSG, rappresenta un duro colpo per i lavoratori, molti dei quali con contratti a tempo indeterminato, e per le loro famiglie. Dopo la positiva risoluzione della vertenza alla Berco di Copparo, dove la mobilitazione sindacale e il dialogo con le istituzioni hanno portato al ritiro dei 480 licenziamenti annunciati, ci troviamo di fronte a un nuovo episodio che evidenzia la fragilità del tessuto occupazionale della nostra provincia e non solo". E ancora: "La pratica degli appalti e subappalti – continua Rifondazione – , spesso utilizzata per esternalizzare servizi e ridurre i costi, continua a generare precarietà e incertezza per i lavoratori. È inaccettabile che decisioni così impattanti sulla vita delle persone vengano comunicate in modo impersonale e senza un adeguato confronto con le rappresentanze sindacali. Chiediamo pertanto che vengano sospese immediatamente le procedure di licenziamento e che si apra un tavolo di confronto tra le parti coinvolte".