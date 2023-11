Rifondazione comunista con Anselmo

La schiera dei sostenitori della candidatura a sindaco di Fabio Anselmo si rafforza. A dichiararsi apertamente a favore dell’avvocato, dopo Anna Ferraresi (Misto) e Kiwan Kiwan (Sinistra per Ferrara), è Stefania Soriani segretaria di Rifondazione Comunista. "Fino a ora non siamo intervenuti pubblicamente – premettono – però a seguito delle ultime notizie date dalla stampa, ci teniamo a sottolineare la nostra coerenza nell’aver espresso sin da subito la candidatura dell’avvocato Fabio Anselmo e ci chiediamo perché il suo nome dovrebbe essere divisivo per il tavolo, a fronte dell’altra candidata". "Pensiamo che molte persone si riconoscano e sostengano una candidatura di così forte spessore umano e d’indiscusse competenze professionali – motiva la sua posizione la segretaria di Rifondazione –. Qualità che il legale potrebbe mettere a servizio della città come primo cittadino, l’avvocato ha inoltre dimostrato di sostenere battaglie, del tutto condivisibili, come quella contro il paventato Cpr nella nostra città". Di qui un excursus sulla carriera del legale. Anselmo, scrive Soriani, "è colui che ha difeso le famiglie Aldrovandi, Cucchi e Bergamini, fino ad arrivare ai casi d’intervento diretto e risolutivo per la politica locale. Quindi continueremo a caldeggiare la sua candidatura come sindaco in una prospettiva unitaria a beneficio della nostra città". Come Rifondazione, precisa nella nota la segretaria, "abbiamo partecipato e stiamo partecipando sin da luglio al tavolo dell’Alternativa per costruire un progetto unitario con contenuti programmatici e valori di sinistra, con l’unica finalità di perseguire un’idea di città ‘altra’ rispetto all’attuale".