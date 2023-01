Riforma Cartabia, i dubbi di Luca Caprini (Sap)"Furti, così si vanifica il lavoro degli agenti"

Il vice segretario regionale del Sap Luca Caprini e il gruppo consiliare Ferrara Nostra, cui appartiene, esprimono ed evidenziano alcune possibili criticità sulla riforma Cartabia. Vi sono, infatti, potenziali ricadute nefaste sia per la cittadinanza che per gli stessi operatori delle Forze dell’Ordine su due aspetti. L’introduzione della procedibilità a querela per il furto, che comporta che questo reato, prima perseguito d’ufficio sarà rimesso alla decisione di presentare denuncia da parte della persona offesa. "Se è vero che per taluni reati, come i furti, non c’è più la procedibilità d’ufficio, ma sono a perseguibili a querela di parte – dice Caprini – , il risultato sarà di alleggerire potenzialmente il lavoro degli uffici giudiziari, ma allo stesso tempo di mettere a repentaglio il lavoro degli agenti, i quali rischiano di veder vanificato tutto il loro operato di indagine svolto relativamente all’episodio criminoso". In merito alle registrazioni videofonografiche, nonostante questo strumento in dotazione alle forze dell’ordine rappresenti un notevole passo in avanti, nel concreto bisogna evidenziare come "manchino le attrezzature e le regolamentazioni dell’utilizzo delle stesse". Alcuni reparti del territorio "sono già dotati di tale strumentazione, ma molti ne sono sprovvisti".