"Riforma Consulte, no a scelte arbitrarie"

A Cento si prospetta una riforma delle Consulte. Si tratta di un’idea dell’amministrazione comunale che è stata di recente illustrata durante l’ultimo incontro della Consulta di Corporeno. "L’idea è quella di passare a un sistema di Consulte tematiche in base all’osservazione dell’inefficienza delle consulte stesse, così come ora strutturate e organizzate – fanno sapere i consultori, che si interrogano sul piano del Comune –. L’idea di progetto si basa su una composizione su nomina, cioè ogni assessore può nominare uno staff, cioè una consulta, fino a un numero massimo prestabilito di componenti per ogni delega a lui assegnata. Passare da un’elezione democratica a una nomina è una modifica non poco rilevante, ma giustificabile alla luce delle finalità e dell’efficienza dell’organo". Chiaramente, proseguono gli esponenti degli organi consultivi delle frazioni, "la nomina deve essere presieduta da un sistema di garanzie, che andranno studiate e valutate, al fine di evitare scelte arbitrarie. È sicuramente questo il punto più delicato su cui ragionare".

Si tratterebbe dunque di Consulte a tema che sarebbero presiedute dall’assessore titolare della delega collegata, al quale sarebbero attribuiti poteri di gestione dell’ente, tra cui quello di nomina, revoca, sostituzione dei consultori. "Poteri che dovranno essere limitati, sempre al fine di evitare decisioni arbitrarie – dicono ancora i consultori –. Ad esempio, la revoca o la sostituzione dovranno essere giustificate ragionevolmente. In caso contrario, è da considerarsi nulla". L’obiettivo sarebbe dunque quello di migliorare il funzionamento dell’organo, partendo dalle competenze in forza delle quali i candidati potranno proporsi. Viene spontaneo però domandarsi quanto questa modalità possa garantire un parere bipartisan, essendo i membri scelti direttamente dall’amministrazione. "Ha senso farle tematiche – è l’obiezione di Erik Fortini della Consulta di Corporeno –, ma si rischia di perdere la funzione di punto di riferimento della cittadinanza".

Insomma, in un momento in cui il malcontento delle consulte è forte – malcontento espresso anche con la bocciatura o l’astensione al momento del voto per il bilancio dell’amministrazione comunale, lamentando, tutti o quasi, la poca considerazione della municipalità verso l’organo consultivo – in molti si stanno domandando se quest’idea di modifica potrebbe essere davvero uno strumento utile e di vera consultazione o se invece vada a scapito dell’organo consultivo delle frazioni del territorio centese.