Rifornivano di ‘coca’ il Delta Condannati due fratelli

Doppia condanna per due fratelli marocchini di 39 e 32 anni accusati di rifornire di cocaina il Basso Ferrarese. Il processo a loro carico (celebrato in rito abbreviato) si è concluso ieri mattina in tribunale con una pena di otto mesi di reclusione per il maggiore e sei mesi per il minore (il giudice ha disposto la sospensione condizionale per entrambi). Alla pena detentiva si aggiunge poi il pagamento di mille euro alla cassa delle ammende. I fratelli (difesi dall’avvocato Giovanni Sorgato) erano stati arrestati dai carabinieri nel gennaio del 2021.

Durante un servizio di prevenzione dello spaccio di stupefacenti nella zona del Delta, i militari della stazione di Codigoro avevano messo sotto la lente i due stranieri, sospettando che sbarcassero il lunario vendendo cocaina nella zona. Hanno così deciso di eseguire una perquisizione nella loro abitazione. I sospetti che potessero esserci stupefacenti si sono ben presto rivelati fondati. La casa e il garage sono stati passati minuziosamente al setaccio e da diversi nascondigli sono sputati 52 grammi di cocaina, quattro bilancini elettronici di precisione e vario materiale utile a confezionare le dosi di droga. In più, ben occultati, sono stati rivenuti 13mila euro in contanti che i militari hanno subito ritenuto potessero essere frutto dell’attività di spaccio da parte dei due nordafricani.

A quel punto, gli uomini dell’Arma hanno provveduto al sequestro della droga e di tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione. L’attenzione dei carabinieri si è spostata sui due uomini, entrambi regolari sul territorio e ufficialmente impiegati in saltuari lavori stagionali. Evidentemente avevano però trovato il modo di arrotondare attraverso un’attività ben più redditizia. Un ‘lavoro’ che è ben presto finito sotto la lente delle forze dell’ordine. Conclusa la perquisizione, i due fratelli sono stati arrestati e portati in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Per loro furono disposti i domiciliari. Da quell’attività è scaturito il processo che si è concluso ieri mattina con la doppia condanna.

