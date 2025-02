Riga l’auto del rivale in amore. Incastrato dalle telecamere

I carabinieri di Copparo, con il supporto dei forestali di Ferrara, hanno svolto un servizio coordinato. Nel corso delle operazioni di venerdì scorso, i militari di Ambrogio hanno tratto in arresto un 29enne in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna di 1 anno e 11 mesi per il reato di furto e danneggiamento. I fatti risalgono al 2021 dal momento in cui il giovane si trovava a casa di un amico a Migliaro di Fiscaglia. Lì era avvenuto un incontro con la sua ex fidanzata ma l’aria deve essersi surriscaldata con l’arrivo di un altro conoscente della donna, non gradito al giovane. Quest’ultimo si è vendicato rubando un cacciavite e rigandogli l’auto. Il gesto però era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Da qui la condanna e l’arresto.

Nei guai anche un 30enne residente a Tresignana che è stato multato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’uso di sostanza stupefacenti. L’uomo, oltre a essere in possesso di una piccola dosa di hashish, era sprovvisto della patente e l’auto era senza l’assicurazione. Così è scattato il sequestro della vettura. Per i controlli, sono stati impiegati i militari delle Stazioni di Copparo, Ambrogio, Tresignana Berra, i quali hanno complessivamente proceduto all’identificazione di 48 persone, controllato 37 automezzi, controllati 4 esercizi commerciali, e contestate le suddette infrazioni al Codice della strada.