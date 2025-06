’Rigenera Copparo 01’. Da martedì prossimo nuovo step del cantiere

Proseguono le opere previste nell’ambito del progetto “Rigenera Copparo 01”, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire da martedì 17 giugno, prenderà il via un nuovo step del cantiere di rifacimento della pavimentazione che andrà ad interessare la parte di levante di Piazza del Popolo, corrispondente all’area prospiciente i civici dal 26 al 39/B. Dunque, a partire dalle 8 di martedì 17 giugno fino al termine dei lavori, entreranno in vigore modifiche alla viabilità e alla sosta, istituite con l’apposita ordinanza. Nello specifico, è prevista l’istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su tutta la parte di levante di Piazza del Popolo (corrispondente alla parte di piazza prospiciente i civici dal 26 al 39/B). Verrà altresì istituita un’area adibita alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla fermata/sosta per carico/scarico dei veicoli diretti alle attività commerciali di Piazza del Popolo, individuata nell’angolo Est della parte di levante, in adiacenza dell’incrocio con Via Garibaldi.