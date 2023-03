’Rigenera Copparo’, iniziati i sondaggi per la progettazione

Sono iniziate ieri mattina, le operazioni di espurgo, pulizia e lavaggio delle condotte fognarie di via Roma e piazza Libertà, propedeutiche all’analisi del loro stato conservativo, in funzione della progettazione delle opere previste in ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziate con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di indagini sui sottoservizi che consentiranno di mapparne la situazione, così da valutare eventuali interventi da eseguire durante gli scavi per il rifacimento delle pavimentazioni del centro e ottimizzare le lavorazioni, evitando di intervenire dopo la riqualificazione delle piazze del centro storico. Intanto, dopo ‘Rigenera Copparo 01’ e ‘Rigenera Copparo 02’, è arrivato anche il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio anche per ‘Rigenera Copparo 03’: riqualificazione della scuola elementare O. Marchesi’: nullaosta fondamentale, dal momento che tutti i beni che saranno sottoposti a riqualificazione sono vincolati per la loro storicità. L’autorizzazione è stata rilasciata con alcune prescrizioni che saranno da inserire nella fase esecutiva della progettazione.