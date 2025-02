’Rigenera Copparo’, lavori coi fondi Pnrr

A Copparo proseguono gli interventi del progetto "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo", finanziati con i fondi del Pnrr. Martedì la società Cadf ha messo mano al rifacimento dell’impianto fognario nella fascia centrale di piazza del Popolo. Il cantiere ha preso il via in continuità con i lavori, già iniziati sul lato palazzo di Levante, di rifacimento e spostamento dell’aiuola in fregio alla piazza. In quei tratti è istituito un divieto di sosta sul lato sud all’interno della piazza e sul lato nord sulla sede stradale: non sarà dunque possibile parcheggiare negli stalli in fregio all’aiuola sia dentro la piazza sia sulla carreggiata. Proprio la strada sarà oggetto nei prossimi mesi di una riorganizzazione dell’incrocio tra gli assi di viale Carducci – via Garibaldi e via Fiorini – via Alighieri, attraverso l’introduzione di una rotatoria, che consentirà di ottimizzare la mobilità ciclopedonale con la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile e la creazione di uno slargo pedonale in corrispondenza dell’isolato urbano del Teatro de Micheli. Da lunedì prossimo, poi, cominceranno i lavori di rifacimento nella fascia centrale di piazza del Popolo, compresa tra i palazzi di Ponente e di Levante.