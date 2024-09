’Rigenera Copparo’ prosegue a passo spedito. Iniziati gli sbancamenti davanti al palazzo comunale

COPPARO

I lavori di "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo" finanziati con fondi Pnrr, stanno procedendo in questi giorni con la realizzazione degli sbancamenti sul tratto che interessa via Roma antistante il palazzo comunale. Dopo le opere eseguite da Cadf sui sottoservizi, anche in questo tratto è in corso il rifacimento dei sottofondi, in modo tale da poter garantire la carrabilità della strada. Per fare questo saranno utilizzate pavimentazioni in cubetti di porfido alternati ad elementi in granito bianco. Per quanto riguarda i tempi è prevista la conclusione di questo cantiere entro novembre prossimo, salvo condizioni meteorologiche avverse o eventuali ritrovamenti archeologici da indagare.

Non è dunque possibile transitare in via Roma fino all’altezza dell’angolo Est del municipio, a cui è possibile accedere soltanto da lato nord, fronte biblioteca comunale. Contestualmente, nel primo tratto di via Roma iniziato nel luglio scorso, è stato riaperto il marciapiede di collegamento tra via Dante Alighieri e piazza della Libertà.

Completati gli interventi di ripavimentazione del tratto di via Roma fronte ex caserma, quest’ultimo verrà riaperto al traffico. A quel punto, quindi, il cantiere verrà prolungato per completare l’ultimo tratto di rifacimento che si trova sul fianco del Bar Jolly, per poi andare a ricongiungere con la pavimentazione in porfido che è già presente sul fronte della Casa della salute.

Un rifacimento completo e importante di quella fetta di città, reso possibile grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.