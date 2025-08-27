’Rigenera Copparo’. Quattro opere da 5 milioni

Il Comune di Copparo ha aderito alla campagna di comunicazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che punta a raccontare e individuare le opere finanziate con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza più significative realizzate o in fase di realizzazione. Il viaggio virtuale lungo lo Stivale per dare massima visibilità ai risultati straordinari già conseguiti a quattro anni dall’avvio del Pnrr e a uno dalla scadenza del 2026, dunque, ha fatto tappa anche a Copparo per far conoscere il progetto “Rigenera Copparo”, finanziato per 5 milioni di euro attraverso fondi Pnrr. Quattro gli interventi volti a valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici del centro cittadino: tra questi si annoverano il restauro delle facciate del Palazzo Municipale, della scuola “Oreste Marchesi”, il restauro della Fontana monumentale, la riqualificazione delle piazze e del centro storico e la rigenerazione del Parco di Villa Zardi con la creazione di una zona fitness per dedicarsi all’attività fisica all’aria aperta. Ogni progetto rappresenta una parte integrata e sinergica di un’unica strategia di rigenerazione urbana.

"Ringraziamo Anci per averci dato l’opportunità di accendere un ulteriore faro sugli interventi che stanno interessando aree strategiche della nostra città – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni –. Con queste opere, puntiamo a generare un volano per le attività economiche e favorire il turismo verso la nostra città, rinnovandone l’immagine, migliorandone la fruibilità e arricchendola di nuovi servizi. È un progetto ambizioso, che giorno dopo giorno sta prendendo corpo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

È di questo la nostra amministrazione comunale è assolutamente orgogliosa". “Rigenera Copparo”, come detto, è stato finanziato con risorse del Pnrr, riconosciute a seguito dell’adesione del Comune, nel 2021, al progetto promosso dal Ministero dell’Interno ‘Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano sociale ed ambientale’.

Sui canali social di Anci viene raccontato lo stato di avanzamento del progetto, con immagini del pre e post lavori per evidenziare i risultati sinora ottenuti: un’importante vetrina per testimoniare l’impegno profuso in questi anni.

re. fe.