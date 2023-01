"Rigenerazione sì, ma attenzione ai posti auto"

"Credo sia importante sapere quanti posti auto prevederà il nuovo assetto del parcheggio nella centralissima Piazza del Popolo. È il quesito che al Comune pongono peraltro gli operatori commerciali in considerazione del loro ruolo centrale nel sistema economico e sociale copparese". La domanda arriva da Paola Bertelli, in qualità di presidente delle delegazione Ascom a Copparo.

Da parte dell’associazione di categoria viene ricordato come, a metà del mese scorso, all’avvio del prestigioso progetto di Rigenerazione Urbana del centro storico di Copparo, l’amministrazione comunale, coadiuvata dall’architetto Mauro Crepaldi della società partecipata Patrimonio, aveva presentato le linee guida dei numerosi interventi di rigenerazione urbana che coinvolgeranno il centro di Copparo: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, i Giardini, la Fontana monumentale, la sistemazione di Via Roma e di Piazza Giovanni XXIII. ‘’Certamente - prosegue Paola Bertelli - si tratta di un ottimo obiettivo, in quanto ‘rigenerare’ il patrimonio storico e architettonico è funzionale ad un recupero dei luoghi anche dal punto di vista sociale creando le condizioni perché i centri storici siano sempre più un luogo appetibile e fruibile: in definitiva, un centro commerciale naturale che come Ascom abbiamo sempre sostenuto. Un’occasione che deve essere colta al volo, soprattutto in funzione dei fondi Pnrr che sono davvero strategici. In questo percorso voglio evidenziare che il tema dei parcheggi è fondamentale per le attività che insistono in piazza del Popolo (e non solo). In un’ottica di collaborazione e condivisione tra Pubblico e Privato è necessario avere un riscontro definitivo sull’esatto dimensionamento dei nuovi posti auto" - conclude la presidente di Ascom Copparo. Come ricordato da Bertelli, lo scorso 14 dicembre, è stato illustrato alle associazioni di categoria il progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, primo dei quattro finanziato con i fondi del Pnrr e contempla la riqualificazione delle piazze del centro storico, piazza del Popolo, piazza della Libertà e i suoi giardini, il restauro della fontana monumentale, la risistemazione di via Roma, piazza Giovanni XXIII, del cortile municipale e della piazzetta di via Aleotti.

Valerio Franzoni