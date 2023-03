Rigenerazione urbana, dibattito a Spazio Grisù

Al via un ciclo di incontri pubblici organizzati dall’Università di Ferrara, dipartimento di architettura_Citerlab e Lsfd e dal Forum Ferrara Partecipata. Gli incontri proposti tratteranno temi come la rigenerazione e il consumo di suolo, la natura, il verde urbano e gli spazi pubblici, la mobilità, il diritto alla casa, la salute urbana, la partecipazione dei cittadini. I relatori saranno ricercatori ed esperti di diverse università italiane e da esperti di settore. Primo incontro domani alle 17, al Factory Grisù, in via Poledrelli 21, sul tema " Rigenerazione urbana e consumo di suolo: pratiche non retoriche". Interverranno Romeo Farinella (architetto-urbanista Unife) e Gabriele Bollini (urbanista, valutatore ambientale, Unimore) ne parlano con Francesca Cigala Fulgosi (Forum Ferrara Partecipata).