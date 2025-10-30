Rigenerazione urbana, il piano triennale delle opere pubbliche

La giunta ha dato il via libera al Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028, pronto ad approdare prima in Commissione consiliare, poi in Consiglio comunale per la definitiva approvazione. "È un Piano, quello predisposto dall’amministrazione comunale, che si pone in continuità con gli interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di edifici e spazi pubblici, di manutenzione straordinaria dei nostri istituti scolastici che abbiamo concretizzato in questi anni – riferisce il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni (foto) –. Mi preme sottolineare il fatto che per molte delle opere inserite nel programma sono stati riconosciuti importanti contributi da parte di enti sovracomunali, e ciò testimonia anche la capacità progettuale della nostra partecipata Patrimonio Copparo e del nostro Ufficio tecnico". Diverse le opere inserite sull’annualità 2026, per alcune delle quali è già arrivata conferma di contributi da parte della Regione: è il caso del progetto “Copparo e le frazioni: rigenerazione territoriale attraverso la riqualificazione del magazzino Ex Berco e delle ex scuole elementari di Ambrogio”, che ha ottenuto un finanziamento pari a 750mila euro su un costo stimato di 1 milione di euro; un finanziamento regionale di 500mila euro su una spesa prevista di 980mila euro è stato riconosciuto per l’intervento di efficientamento del palazzetto del Tennis e riqualificazione degli spazi esterni con la creazione di un campo da padel regolamentare coperto, di una nuova palestra coperta e di un nuovo campo da tennis scoperto. Sempre nell’elenco delle opere del 2026 figura il progetto “Rigenera Copparo 05: intervento di recupero e riqualificazione di un’area in via Mazzini a Copparo”, per il quale si prevede una spesa di 1.750.000 euro, 1.250.000 dei quali saranno coperti con fondi regionali.