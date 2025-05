Rigenerazione urbana nel contesto territoriale. Il caso Corti di Medoro

Nella mattinata di ieri, in Camera di Commercio di Ferrara, si è tenuto un importante convegno sulla rigenerazione urbana, con focus sulla circolarità applicata all’edilizia nel territorio della provincia di Ferrara. Dopo i saluti istituzionali da parte del vicesindaco del Comune di Ferrara Alessandro Balboni e del presidente dell’ordine degli architetti Diego Farina, sono intervenuti numerosi esperti del settore: Marco Caffi, direttore Green Building Council Italia, Cristiano Ferrari – Binariolab, Diego Carrara e Dario Addesso - Acer Ferrara, Silvia Paparella – Ferrara Expo, Salvatore Giordano – Nomisma, Rita Fabbri - Dipartimento di Architettura Università di Ferrara.

Partendo dal volume dedicato al settore delle costruzioni di recente pubblicazione, curato da Marco Caffi ’Building Neo materiali nell’economia circolare’, i relatori hanno delineato lo stato dell’arte, le esperienze pratiche di cantiere e, infine, studi e possibili sviluppi futuri, anche normativi, imprescindibili per la sostenibilità ambientale in ambito edilizio. I case study illustrati e approfonditi, di valore nazionale secondo Legambiente, sono stati due. Il primo è stato quello della riqualificazione dell’ex Palaspecchi (oggi Corti di Medoro), nel cui cantiere si è deciso di rispettare, seppur nel 2018 non fossero ancora obbligatori, i criteri ambientali minimi, oggi ampiamente diffusi anche nei cantieri Pnrr gestiti da Acer.

Il secondo è stato quello di Palazzo Gulinelli che, partendo da un’analisi storica dell’edificio e con una metodologia di riuso di materiali e tecnologie ottocentesche già all’avanguardia, è stato rigenerato come edificio ad uso scolastico, ottenendo importanti riconoscimenti. In entrambi i casi, è stata data grande rilevanza anche al verde circostante. Anche l’innovazione digitale è stato argomento ricorrente, in quanto i modelli di edifici, la gestione dei materiali, gli strumenti di misura e valutazione dei rischi iniziano ad essere gestiti proprio attraverso piattaforme digitali. Particolare accento è stato posto sulla rigenerazione urbana come soluzione al cambiamento climatico, concetto ricordato dal Vicesindaco di Ferrara, e come processo complesso che, pur comportando un massiccio lavoro tecnico di progettazione e messa in opera, riguarda le persone e non può che avere conseguenze sul tessuto sociale del territorio.

In questo, due esempi Ferraresi e in particolare le corti di Medoro, dimostrano con lungimiranza di aver anticipato i tempi.

re. fe.