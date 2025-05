Righe di periferia con ’Verso Aqaba’ di Amicucci e ’Sogni e avventure sull’Appennino’ di Ferraresi

Quello di oggi, alle 18.30 al Circolo Acli di Pontelagoscuro (Corso del Popolo, 109) sarà l’ultimo appuntamento della rassegna ’Righe di Periferia’ in questa sua edizione primaverile del 2025. Due i libri presentati oggi: due libri di viaggi, ma che ne parlano in due modi e in due mondi completamente diversi.

Da una parte Piero Ferraresi con il suo ’Sogni e avventure sull’Appennino’ in tre racconti narra i sogni e le avventure del giovane protagonista Pierino, ambientati nell’Appennino tosco-emiliano e prevalentemente a Lizzano in Belvedere. Nel primo racconto l’autore ricorda le proprie vacanze estive trascorse prevalentemente nella casa di famiglia proprio a Lizzano e sogna un’escursione solitaria che gli insegnerà soprattutto a volare sulla realtà della vita. Nel secondo, Pierino, sogna di percorrere un viaggio indietro in quelle valli dalla preistoria al 1945. Infine nel terzo, l’autore parla di una esperienza vissuta insieme a cinque amici durante un campeggio avventuroso, quasi un viaggio verso la maturità.

La seconda scrittrice è Lina Amicucci. Il viaggio narrato nel suo ’Verso Aqaba’ è un viaggio più esotico e storico che una giovane coppia nel 1977 decide di intraprendere verso questa antica città Giordana situata sul Mar Rosso. I due intraprendono il viaggio con la loro automobile e il libro racconta soprattutto delle emozioni provate e dell’incontro con popolazioni gentili e accoglienti. Il viaggio attraversa molte città storiche e mitologiche della costa ionica della Turchia come Troia, Efeso e Pergamo. Attraversa inoltre il misterioso regno dei Frigi per raggiungere fino al santuario di Nemrut Dag. Infine l’attraversamento della Siria e della sua antiche città porta la coppia a raggiungere Aqaba e il Mar Rosso e poi la mitica città di Petra.

Un pomeriggio che sarà concluso con un arrivederci alla prossima edizione da parte degli organizzatori - Comitato vivere Insieme e Circolo Acli di Pontelagoscuro - e un aperitivo di saluto offerto dallo stesso Circolo Acli.