Rigoletto allo specchio In scena un capolavoro

Con Rigoletto va in scena a Ferrara uno dei titoli più celebri della produzione verdiana. L’appuntamento è per stasera alle 20 e domenica alle 16 sul palco del teatro Comunale. L’opera, su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma ‘Il re si diverte’ di Victor Hugo, debuttò nel 1851 al teatro alla Fenice di Venezia. La vicenda è ambientata a Mantova, nel sedicesimo secolo. Rigoletto, gobbo buffone di corte, ha una figlia, Gilda. L’uomo tenta di mantenere segreta la sua esistenza ai cortigiani, molti dei quali vorrebbero vendicarsi di lui per le sue beffe feroci. Gilda si è invaghita, credendolo un povero studente, del frivolo e incostante duca di Mantova, introdottosi furtivamente nella sua casa per farle una corte appassionata. I cortigiani del duca riescono a rapire Gilda e la conducono al palazzo, credendola però l’amante e non la figlia del buffone. La ragazza, sedotta dal duca, si dispera per la sua sorte; Rigoletto giura di vendicarne l’onta. Ingaggia quindi un sicario, Sparafucile. Ma all’ultimo momento Gilda, ancora innamorata del duca, si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece. Leo Nucci, interprete di riferimento di Rigoletto nel corso della sua straordinaria carriera, torna a confrontarsi con quest’opera, questa volta come regista: "Dopo averlo cantato sulla scena 550 volte in recite ufficiali più 89 prove generali pubbliche – ricorda il baritono – questa volta provo a raccontarlo come se fossi davanti allo specchio, a me stesso". Come direttore d’orchestra ci sarà Francesco Ivan Ciampa, alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati. Il ruolo di Rigoletto è affidato ad Amartuvshin Enkhbat, già apprezzato in altri teatri di rilievo.