"Rilanciamo la zona artigianale"

Incontro tra l’amministrazione e le imprese dell’area di Casumaro, promosso da CNA Alto Ferrarese. "Impegno per garantire le migliori condizioni per fare impresa e lavorare – dice il sindaco Edoardo Accorsi – Grazie per il confronto a CNA e tutte le imprese che investono su questo territorio". Si è infatti tenuto un incontro tra l’Amministrazione e oltre venti imprese per attenzionare la zona commerciale e artigianale di Casumaro, promosso da CNA Alto Ferrarese. "Un momento di confronto importante sull’area, da tempo attenzionata, importante polo artigianale grazie alle imprese che continuano a produrre e investire sul territorio - commenta il Sindaco Accorsi, presente all’incontro insieme all’Assessore alle Attività Produttive Filippo Taddia che prosegue - Per questo, voglio subito ringraziare tutte e tutti gli imprenditori, gli artigiani che sono intervenuti e hanno portato i loro preziosi spunti migliorativi e propositivi in merito ad alcune problematicità di cui soffre l’area". E spiega. "Sappiamo infatti che ci sono alcune problematicità, legate in particolare alla viabilità, al decoro e alla sicurezza dell’area, di cui si è fatta portatore CNA Alto Ferrarese – prosegue Accorsi - Per questo, come amministrazione, abbiamo portato al tavolo le tempistiche e le modalità per la realizzazione di alcune specifiche richieste, su cui abbiamo trovato un accordo con i presenti"