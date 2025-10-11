"Rilanciamo l’ospedale del Delta. Può diventare un polo d’eccellenza"

Dopo la proposta del Psi provinciale, anche sindaci, amministratori e circoli di centrosinistra del Delta, formulano una proposta sul tema della sanità, dei servizi che vi ruotano attorno ed al sociale. Un documento "frutto di mesi di lavoro per la stesura", tramesso all’assessore regionale alla sanità, Massimo Fabi, che contiene indicazioni fondamentali sulla sanità territoriale, sul suo coordinamento e la rete dei servizi sociali oltre ad evidenziare progetti qualificanti per l’ospedale del Delta. Propongono un piano di rilancio che valorizzi il nosocomio laghese, sia come centro sanitario di qualità, sia come polo integrato con il territorio e la rete sanitaria provinciale e regionale. Il potenziamento dei servizi sanitari, la creazione di poli di eccellenza per diventare punto di riferimento per alcune specialistiche, valorizzando le risorse presenti e integrandole con tecnologie. Per ortopedia la creazione di un polo di eccellenza, con l’introduzione di tecnologie avanzate come il robot ortopedico, capace di attrarre pazienti anche da aree limitrofe. Per urologia il consolidamento di un polo di eccellenza per la diagnosi e trattamento mininvasivo delle principali patologie urologiche, con un focus specifico sulla chirurgia robotica per la patologia prostatica e sul trattamento della calcolosi e consolidamento dei servizi con implementazione di percorsi dedicati, quali ad esempio il percorso della chirurgia del pavimento pelvico. Per la chirurgia, a bassa complessità assistenziale, il potenziamento delle sale operatorie per interventi programmati, rendendo il Delta presidio di riferimento. Per il reparto di cardiologia e riabilitazione cardiologica, attualmente composto da 2 unità operative, la cardiologia Provinciale con un primario a scavalco fra Lagosanto e Centro e la Riabilitazione Cardiologica con un primario, la proposta del Pd è di identificare un’unica unità operativa di cardiologia riabilitativa provinciale con un unico primario. Questo progetto riveste un ruolo fondamentale in quanto consente un’identificazione specifica alla cardiologia dell’ospedale del Delta sul versante riabilitativo, che può portare a diversi vantaggi nell’organizzazione, l’efficienza, la qualità dell’assistenza e il risparmio di risorse, rispondendo in maniera più efficiente ai bisogni dei pazienti. Il progetto consiste nel qualificare maggiormente la cardiologia con una connotazione riabilitativa, pur mantenendo la risposta assistenziale per i pazienti acuti con i letti di cardiologia e unità coronarica. Segnalata anche l’importanza di prevedere investimenti in risorse umane e tecnologiche, con nuova Tac di ultima generazione, lo sviluppo della telemedica e tanto altro sul quale si vedrà cosa risponderà la regione.

Claudio Castagnoli