Rilancio Berco, ipotesi armi: "Accordo con un’azienda bellica. Ma solo il 25% della produzione"

Passerà forse per le armi il futuro della Berco, colosso della metalmeccanica che produce comunque già i cingoli. Non quelli per i carro armati ma per le macchine che fanno movimento terra. E proprio per fornire pezzi al trattori – nella pianura dell’Emilia, terra di bietole e mais, grano tenero e soia – la fabbrica era nata. Anni lontani, c’era Vezio Bertoni, era il 1920 e lui fondò la Berco. Era una piccola impresa di riparazioni di macchine agricole, allora c’erano più trattori che pane. Agli albori erano due i soci, Bertoni e Cotti. Poi Vezio rilevò la fetta di Cotti e prese in mano tutto. Restò il nome, Berco. Altri tempi, adesso bisogna fare di necessità virtù. In gioco posti di lavoro e futuro. E così sono in corso trattative con una fabbrica bellica. Top secret, almeno per ora, il nome. La targa è quella dell’Europa. La riconversione riguarderà il 25% dell’azienda.

Spiega Roberto Girotto, Rsu Fim Cisl della Berco. "No, non verranno fatti cingoli per carro armato. Ci sono altri componenti, abbiamo una forte conoscenza e un’esperienza nel settore della metelmeccanica. Siamo certo in grado di produrre anche per questo settore, quello della difesa, magari con aggiustamenti a parte della catena di montaggio". Posti di lavoro e futuro, già. Guerre e questione etica. A Castelfranco Veneto dove c’è l’altro stabilimento del gruppo tedesco Thyssenkrupp l’ipotesi è sul tavolo, se ne discute da quando il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita per l’inaugurazione della nuova sede di FdI, ha indicato la prospettiva nel campo militare. Molti operai sono favorevoli, anche il sindaco Stefano Marcon vede di buono occhio la trattativa. L’ipotesi per lo stabilimento di Copparo è stata presentata l’altro giorno. Lunedì l’incontro tra i sindacati Fim, Fiom e Uilm insieme alle Rsu e il board di Berco. Al vertice, in modalità telematica, anche i funzionari del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). "Sul fronte delle possibili partnership – le parole dei sindacati al termine del confronto – il board ha riferito di interlocuzioni preliminari con un gruppo del settore difesa, ma ha chiarito che si tratta di contatti ancora lontani da un aumento dei volumi produttivi. I rappresentanti del Mimit hanno confermato l’impegno a facilitare contatti (senza citare nomi) tra Berco e altri soggetti industriali, per favorire sinergie produttive future". Girotto fornisce dettagli, numeri, speranze. "Berco continuerà a produrre cingoli per macchine movimento terra, questo resta il cuore, l’asset dell’azienda. Non sarà una riconversione totale ma parziale, per una fetta del 25%. Una fetta comunque consistente che potrebbe dare ossigeno, risollevare le sorti dell’industria di Copparo, far segnare una vera ripartenza". Non solo armi, che a Castelfranco Veneto tanti anni fa vennero prodotte. Il ceo ha aperto i lavori illustrando l’attuale situazione di mercato e i programmi futuri dell’azienda. "Ha confermato – riprende Girotto – il piano industriale già presentato nei mesi scorsi, ribadendo gli investimenti previsti per lo stabilimento di Copparo. L’esercizio 2024/2025 si è chiuso con una perdita significativa e, secondo quanto dichiarato, il trend negativo proseguirà fino al completamento del piano. L’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio al termine dell’esercizio 2026/2027, con il primo utile atteso nel 2027/2028. Per i volumi produttivi si prevede un lieve miglioramento già nel 2025/2026, con un obiettivo finale con tonnellate annue entro il 2027/2028 che permettano di realizzare utile".

I sindacati hanno espresso timori e dubbi su alcuni aspetti. "I volumi attesi non appaiono sufficienti a garantire stabilità; permane il ricorso agli ammortizzatori sociali; continuano le uscite volontarie; la prospettiva di nuove collaborazioni è ancora incerta". E’ stato chiesto un nuovo incontro. E soprattutto, entro i prossimi 15 giorni, i vertici dell’azienda bellica saranno a Copparo per una visita allo stabilimento". C’era una volta un trattore.