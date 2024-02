’Rileggere la storia’, incontro con Cazzola oggi ai Marinati

Oggi alle 10, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, si terrà il secondo incontro del ciclo ‘Rileggere la storia per capire la città’ organizzato dall’associazione La Città Invisibile. Ospite come relatore sarà lo storico Franco Cazzola, già professore dell’Università di Bologna e curatore anche dei volumi di storia contemporanea di Comacchio. "Insieme a lui – spiega la presidente dell’associazione La Città Invisibile, Fiorella Shane Arveda – entreremo nel vivo di questo primo blocco di incontri rileggendo la storia per capire la città oggi".