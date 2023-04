Rilevatori di velocità in centro "Installati a rotazione nei box"

I controlli da parte della Polizia Locale "al fine di aumentare – spiega l’amministrazione – il livello di sicurezza stradale" vengono effettuati a rotazione tra le postazioni che rilevano la velocità in entrambi i sensi di marcia. Tutti i box si trovano in centro abitato, dove vige il limite di velocità de 50 chilometri orari. Ecco l’elenco delle postazioni attualmente installate: Mirabello in corso Italia – piazza cardinal battaglini; a San Carlo in via statale; a Sant’Agostino di via Quattro Torri; a Sant’Agostino di via statale; in via del fantino – via della meccanica; a Roversetto e a Dosso. I rilevatori verranno posizionati secondo una rotazione stabilita dal comanda di polizia locale. Vengono installati come deterrente ai trasgressori dei limiti di velocità.