Rimandato l’evento ’Idrovore aperte’

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha deciso di rimandare l’evento ‘Idrovore Aperte’ (inizialmente in programma per oggi) a domenica 21 maggio. "Una scelta – spiegano dal Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara - che si è resa necessaria perché gli impianti devono rimanere nelle prossime ore pienamente operativi e per salvaguardare la sicurezza delle persone, visto l’andamento climatico e le problematiche idrauliche in alcune zone del territorio". Per questa ragione, l’appuntamento organizzato in occasione della ‘Settimana nazionale delle Bonifiche’, si terrà il 21 maggio prossimo. Le visite guidate gratuite saranno sempre negli orari previsti: al mattino dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.